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صحة غزة: الوفد الطبي المصري يواصل إجراء عشرات العمليات المعقدة والنوعية بنجاح

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: الوفد الطبي المصري يواصل إجراء عشرات العمليات المعقدة والنوعية بنجاح



غزة/سما/

 يواصل الوفد الطبي المصري، والذي وصل قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي، إجراء عشرات العمليات المعقدة والنوعية بنجاح.

وذكر تقرير صادر عن دائرة العمليات والعيادات الخارجية في وزارة الصحة اليوم الأربعاء، أنه واستمرارًا للعمليات التي يجريها الوفد الطبي بالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي، فإنه أتم وحتى ليلة أمس الثلاثاء إجراء نحو 66 عملية جراحية منها 7 عمليات في مجال الجراحة العامة و3 عمليات جراحة قلب و29 عملية قسطرة قلبية كحالات طارئة، وذلك في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.


وبينت الوزارة، أن الفريق الطبي الجراحي المصري وبالمشاركة مع طواقم طبية في مجمع ناصر الطبي بخانيونس، أجرى ومنذ وصوله نحو 14 عملية في مجال جراحات الكسور المعقدة والتشوهات، كما عاين وقدم الاستشارات الطبية لنحو 95 مريضًا في ذات المجال.

وفي مستشفى غزة الأوروبي، واصل الفريق الطبي المصري بالشراكة مع الطواقم الطبية إجراء العمليات في مجال العظام والكسور، إذ بلغت أعداد العمليات نحو 10 إلى جانب إجراء نحو 3 عمليات معقدة في مجال الأعصاب والعمود الفقري، بالإضافة إلى معاينة وتقديم الاستشارة الطبية لنحو 80 مريضاً في ذات المجال.

#الصحة بغزة #الوفد المصري الطبي

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