نائب غانتس: من واجبه لقاء الرئيس عباس للحفاظ على الأمن

القدس المحتلة/سما/

قال ألون شوستر نائب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن من واجب الأخير لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للحفاظ على الوضع الأمني.

وأضاف شوستر في مقابلة مع موقع “واي نت” العبري، إن “مهمة الحكومة هي إخماد النيران التي اشتعلت في الأيام الأخيرة وتوسيع الأفق المدني ورفاهية السكان.. أولئك الذين لديهم أفق اقتصادي ومدني سيكون لديهم اهتمام أقل بإحداث الضرر”.



وأعرب عن أسفه للتصريحات التي نشرت من قبل اليمين ضد غانتس، قائلًا “إنه يبذل جهدا هائلا للحفاظ على أمن إسرائيل”.

وقال، “علينا جميعًا أن نهنئ غانتس على حقيقة أنه إلى جانب الحرب ضد ‘الإرهاب’ يعمل على تعزيز الأفق المدني- الاقتصادي و’الاستقرار’ في الشرق الأوسط”، وفق تعبيره.