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6 وفيات و291 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 وفيات و291 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين



رام الله/سما/

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، 6 وفيات و291 إصابة جديدة بكورونا و347 حالة تعافٍ، في آخر 24 ساعة.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “طوباس 16، بيت لحم 26، الخليل 50، جنين 23، ضواحي القدس 7، رام الله والبيرة 51، سلفيت 4، طولكرم 12، نابلس 13، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 86”.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “طوباس 8، بيت لحم 47، الخليل 46، جنين 21، ضواحي القدس 4، رام الله والبيرة 76، سلفيت 0، طولكرم 8، نابلس 14، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 120”.

وسجلت الوزارة وفاتين في قطاع غزة، ووفاة واحدة في كل من بيت لحم، والخليل، وطولكرم ونابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 115 مريضاً، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#كورونا #فيروس كورونا #وباء كورونا

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