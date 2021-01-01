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مستوطنون يشقون طريقا غرب الخليل

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

شق مستوطنون، اليوم الأربعاء، طريقا في أراضي المواطنين ببلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان محمد أبو دبوس ، إن مستوطنين من مستوطنة "تيلم" المقامة على أراضي المواطنين ببلدة ترقوميا جرفوا بحماية قوات الاحتلال، أراضٍ في منطقة "الطيبة" بهدف شق طريق استيطاني باتجاه تلة مهددة بالمصادرة قريبة من البلدة، تعود ملكيتها لعدد من عائلات البلدة.

وأضاف أن المستوطنين يسعون لربط مستوطنة "تيلم" بمستوطنة "ادورا" لتشكيل حزام استيطاني يطوق البلدة ويقتطع منطقة الطيبة لصالح التوسع الاستيطاني.

#الخليل #مستوطنون

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