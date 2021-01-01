اعتصام في قلقيلية رفضا لسياسة تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين

قلقيلية / سما /

اعتصم عشرات المواطنين، اليوم الاربعاء، أمام مستشفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، في مدينة قلقيلية، احتجاجا على تقليصها خدماتها في مجال الصحة والتعليم.

ورفع المحتجون اليافطات التي تطالب بحقوقهم وتدعو للتراجع عن سياسة تقليص خدماتها ومن ضمنها إغلاق قسم الولادة بالمستشفى، الذي بدأته قبل نحو شهرين.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات شؤون اللاجئين بمحافظة قلقيلية عبد الرحيم جبر، في كلمة له، إن الوكالة تتحمل المسؤولية تجاه ما يمر به اللاجئون بكافة المحافظات وهي مسؤوليتها التي انشئت من اجلها الوكالة وعليها ان تتحمل ذلك امام مواطنيها الذين لا يقبلون المساس بحقوقهم الوطنية.

وأضاف، أن هذا الأمر يجب الوقوف عليه، واعادة النظر فيه، ومحاربته لأنه امتداد لمخطط احتلالي هادف لتذويب قضية اللاجئين عبر محاولة تفكيك الوكالة من خلال تقليص خدماتها التشغيلية والصحية والتعليمية والغذائية.

واكد ان هذه الوقفة هي البداية للتصدي امام سياسة التقليصات، وستكون هناك سلسلة من الاجراءات الى حين التسوية العادلة والمطلوبة لحماية وتعزيز حقوق اللاجئ الفلسطيني والعودة الى الديار.