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وفاة الإعلامية المصرية القديرة عزة الأتربي

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الإعلامية المصرية القديرة عزة الأتربي



وكالات / سما /

أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة الإعلامية الكبيرة، عزة الأتربي، عن عمر يناهز الـ74 عاما.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم"، فإن وفاة عزة  الأتربي جاءت داخل مستشفى عين شمس التخصصي، بعد تعرض الإعلامية لجلطة في المخ والقلب مؤخرا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يتم تشييع جثمان الإعلامية بعد صلاة عصر يوم الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

عن حياتها: 

من مواليد فبراير 1947..نشأت عزة الأتربي في المنصورة، وكان والدها يعمل طبيبا في قرية "أخطاب"، ثم انتقلوا إلى القاهرة، وحصلت على الثانوية العامة بمدرسة الأورمان بالدقي، ثم التحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع عام 1967.

في الميدان الإعلامي: 

من أشهر برامجها: "ذكريات وحكايات، ونادى رجال الأعمال، ومرحبا"، وغيرها.

وكان أول برامجها "مرحبا"، الذى كان يهدف للترويج السياحي في مصر، فمن خلال هذا البرنامج تجولت الكاميرا بالبلاد في سيناء وشرم الشيخ وغيرهما، واستمر البرنامج نحو 4 سنوات.

كما قدمت برنامج "أهل المغنى"، حيث سجلت مع النجوم محمد منير، وسميرة سعيد، وأنوشكا.

هذا وتولت الإعلامية الكبيرة عزة الأتربي مناصب مديرة إدارة مذيعات الربط، ثم إدارة منوعات القناه الثانية، ومن ثم رئاستها للقناة الثانية ثم الأولى، قبل أن تختتم المشوار كنائبة لرئيس التلفزيون للتراث. 

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