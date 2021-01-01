اصابة اسرائيلي بنيران قناص على حدود غزة ..والاحتلال يقصف مراصد للمقاومة

القدس المحتلة/سما

أعلن الجيش "الإسرائيلي"، عن إصابة مستوطن بجراح؛ جراء عملية إطلاق نار وقعت بعد ظهر اليوم الأربعاء، قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مرصدا للمقاومة.

وأكد جيش الاحتلال في بيان له، إصابة المستوطن بجراح -لم تُكشف طبيعتها بعد- إثر إطلاق نار شرق قطاع غزة، مشيرا إلى أن "التفاصيل قيد الفحص".

وأضاف الجيش"أن الاسرائيلي المصاب يعمل لصالح شركة مدنية متعاقدة مع وزارة الجيش وكان يقوم بأعمال صيانة وأصيب بجروح طفيفة في ساقه ونقل إلى مستشفى برزيلاي لتلقي العلاج

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي" رداً على إصابة إسرائيلي بالقرب من السياج الحدودي شمال قطاع غزة، دبابات الجيش تقصف الآن مواقع عسكرية لمنظمة حماس

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة نقاط تتبع للمقاومة جنوب شرق مدينة غزة، وشمال بلدة بيت لاهيا وشرق بيت حانون.

وأفادت مصادر طبية بوقوع 3 إصابات بين صفوف المزارعين جراء القصف الإسرائيلي على مواقع في شمال قطاع غزة.