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الاحتلال يحكم إغلاق مداخل حزما ويعيق تحركات المواطنين

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أحكمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاقها لمداخل بلدة حزما شمال شرق القدس وأعاقت تحركات المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال كثفوا من تواجدهم العسكري على 3 مداخل رئيسية للبلدة عقب نصبهم حواجز عليها، ودققوا في البطاقات الشخصية للمواطنين واستجوبوا المارين من أهالي البلدة، وأعاقوا وصولهم إلى أعمالهم.

وكان قد أصيب ليلة أمس سائق حافلة للمستوطنين جراء رشقه بالحجارة أثناء مروره على شارع حزما شمال شرق القدس.

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت الإثنين الماضي، 10 منشآت تجارية في بلدة حزما وذلك ضمن حملة العقاب الجماعي التي تمارسها بحق أهالي البلدة.

وتواصل قوات الاحتلال نصب حاجز عسكري على دوار الشهيد "عريبة" على الشارع الرئيسي للبلدة، واغلاق بوابة "طبلاس" عند المدخل الجنوبي للبلدة، للأسبوع الثالث على التوالي.

#حزما #الاحتلال

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