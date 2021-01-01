صحيفة: شكوى صينية ضد ماسك واتهامه بشن حرب بالفضاء

وكالات / سما /

كشفت صحيفة بريطانية ، أن السلطات الصينية تقدمت بشكوى لوكالة الفضاء الدولية قبل أسابيع، ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد اتهامه بشن حرب في الفضاء.



وأوضحت صحيفة "ديلي تلغراف" أن هذا الاتهام جاء بعد اقتراب أقمار "ستارلينك" الاصطناعية من الاصطدام بمحطة الفضاء الصينية، منوهة إلى أن الأقمار الاصطناعية التي أطلقها ماسك، ضمن مشروعه "ستارلينك"، لتوفير الإنترنت عبر إشارات فضائية، اقتربت بشكل كبير من المحطة الصينية الجديدة.



وذكرت الصحيفة أن "هذا التهديد لم يحدث مرة واحدة بل مرتين"، مبينة أن الأولى حدثت في تموز/ يوليو الماضي، والثانية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



ولفتت إلى أن الصين أكدت أن طاقم محطة الفضاء اضطر للقيام بمناورات منع الاصطدام، بحسب البروتوكولات المعروفة، مشيرة إلى أن "مشروع ستارلينك في حد ذاته يتعارض مع المصالح الصينية، حيث يسعى المشروع لتغطية الكرة الأرضية بآلاف الأقمار الصناعية الصغيرة، التي توفر الإنترنت في مختلف أنحاء العالم".



واستدركت: "بينما تحجب الصين الكثير من الأنشطة على الشبكة الدولية"، مضيفة أنه "بعد نشر ما حدث على منصة ويبو للتواصل الاجتماعي، وهي النسخة الصينية من تويتر، قام عدد من المتابعين بالتعليق قائلين إنها حرب في الفضاء، بينما اعتبر البعض مشروع ستارلينك مشروعا (مارقا)، وحذر آخرون من الكثير من النفايات الفضائية".



وذكرت الصحيفة أن شركة "سبيس إكس" أطلقت حتى الآن 1900 قمر اصطناعي لخدمة مشروع ستارلينك، وأن الشركة أعلنت من قبل أنها ستوفر له نحو 42 ألف قمر اصطناعي، لتوفير الإنترنت لكل بقاع الأرض.



ونقلت "ديلي تلغراف" عن صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أن الأقمار الاصطناعية "يمكن استخدامها للتنصت على الأنشطة الفضائية الصينية، وتتبعها، في حال أرادت الصين القيام بأي فعل".