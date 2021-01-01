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الزراعة بغزة تكشف إجمالي أضرار المجال الزراعي جراء العدوان الأخير على القطاع

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة بغزة تكشف إجمالي أضرار المجال الزراعي جراء العدوان الأخير على القطاع



غزة/سما/

كشف المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة أدهم البسيوني، حجم الخسائر في المجال الزراعي إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة خلال مايو 2021، مشيرًا إلى أن العدوان خلف خسائر بحوالي 55 مليون دولار لأصحاب المزارع والمنشئات الزراعية، وحوالي ستة آلاف مزارع متضرر.

وأشار في تصريح إذاعي صباح يوم الأربعاء، إلى أن هذه الخسائر، تضاف إلى سلسة الاعتداءات المتكررة خلال الحروب على قطاع غزة والتي فاقمت من الأضرار في القطاع الزراعي حيث تجاوزت المليار دولار.

وقال: "هذا العدوان المستمر جعل من عملية التعويض عملية معقدة وغاية في الصعوبة بسبب المبالغ المتراكمة، لكنها بالتأكيد لا تمنع من البحث الحثيث من أجل توفير الدعم لمزارعينا".


وأوضح أنه خلال العام الماضي، بلغت قيمة التعويضات بـ14 مليون دولار سواء كانت تعويضات عينية أو نقدية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كانت خاصة بمتضرري عام 2008 بحوالي تسعة ملايين دولار.

وفي السياق ذاته، أفاد البسيوني، بأن العام الماضي شهد أيضاً، تدخلات تنموية من خلال إدخال الطاقة البديلة، للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والتخفيف عن المزارعين.

#وزارة الزراعة بغزة #العدوان الاسرائيلي على غزة

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