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بناء على توجيهات الرئيس: تركيب حمايات وشبك حديد على نوافذ المنازل في برقة السبت المقبل

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلن الأمن الوطني الفلسطيني، أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، ستقوم قواته بتركيب حمايات وشبك حديد على نوافذ منازل المواطنين في قرية برقة شمال غرب نابلس، السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحا، من أجل حماية الأطفال والنساء والآمنين، من اعتداءات المستوطنين المتكررة.

وأوضح مدير اللجنة العلمية في الأمن الوطني العميد بلال أبو حامد، في بيان، أن توجيهات سيادته جاءت خوفا على سلامة أبناء شعبنا في برقة، وخشية من مغبة أن يحصل ما حصل لعائلة دوابشة في قرية دوما قبل سنوات.

وأضاف أبو حامد، أن أعمال الإغاثة تأتي استجابة لنداءات المواطنين الأبرياء الآمنين في قرية برقة، كباقي القرى والمخيمات في فلسطين.

#الرئيس عباس #برقة

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