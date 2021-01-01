الشيخ يكشف الهدف من زيارة الرئيس عباس لغانتس

رام الله/سما/

كشف حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الهدف من لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس، أمس الثلاثاء.

وقال الشيخ في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، أن لقاء الرئيس عباس مع الوزير غانتس في بيت الاخير، هو تحدي كبير والفرصة الاخيرة قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود.

وأضاف الشيخ: "هذا اللقاء هو محاولة جدية جريئة؛ لفتح مسار سياسي يركز على الشرعية الدولية، ويضع حداً للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني".