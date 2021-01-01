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الشيخ يكشف الهدف من زيارة الرئيس عباس لغانتس

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يكشف الهدف من زيارة الرئيس عباس لغانتس



رام الله/سما/

كشف حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الهدف من لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس، أمس الثلاثاء.

وقال الشيخ في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، أن لقاء الرئيس عباس مع الوزير غانتس في بيت الاخير، هو تحدي كبير والفرصة الاخيرة قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود.

وأضاف الشيخ: "هذا اللقاء هو محاولة جدية جريئة؛ لفتح مسار سياسي يركز على الشرعية الدولية، ويضع حداً للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني".

#حسين الشيخ #الرئيس عباس #بيني غانتس

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