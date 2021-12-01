  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

شاهد.. انتصارات لقطبي جباليا ونماء والرباط بدوري الطائرة

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. انتصارات لقطبي جباليا ونماء والرباط بدوري الطائرة



غزة / سما /

حققت أندية خدمات جباليا وشباب جباليا ونماء والرباط الفوز على بيت حانون الرياضي واتحاد الشرطة والكرامة والمجمع الإسلامي تواليا، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الطائرة.

وتفوق خدمات جباليا على بيت حانون الرياضي (3-0), بواقع (25-16)، و(25-12)، و(25-17)، وبنفس النتيجة انتصر شباب جباليا على اتحاد الشرطة، بواقع (25-16), و(25-18)، و(25-20).

كما فاز نماء على الكرامة (3-1), بواقع (25-27)، و(25-22), و(25-19)، (25-22)، في حين حسم الرباط مواجهة المجمع الإسلامي بصعوبة (3-2)، بواقع (23-25)، و(21-25)، و(25-20), و(25-20)، و(15-10).

دوري الطائرة.jpg
دوري الطائرة 4.jpg
دوري الطائرة 3.jpg
دوري الطائرة 2.jpg
دوري الطائرة 1.jpg
 

#دوري الطائرة #كرة الطائرة #خدمات جباليا #شباب جباليا #نماء #الرباط

الأكثر قراءة اليوم

تبادلا الهدايا.. الرئيس عباس يلتقي غانتس في منزله قرب "تل أبيب"

هآرتس: هل يقبل نتنياهو بإعادة البيت الذي سرقه أبواه من عائلة كنعان في حي القطمون؟

أول تعليق من حماس على لقاء غانتس و عباس

معاريف: حرب الاستقلال على أعتابنا.. الفلسطينيون يستعدون لتوجيه ضربة قاضية لـ"إسرائيل"

تمهيدا للإفراج عنه..السعودية تخفض حكم الحبس على ممثل حماس محمد الخضري

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الخارجية توضح بشأن احتمالات وجود فلسطينيين على المركب الذي غرق في بحر إيجه

الأخبار الرئيسية

صحفي اسرائيلي يكشف عن هدية الرئيس عباس لغانتس خلال لقاءهما في تل أبيب

الصحة بغزة: وفاتان و86 إصابة جديدة بـكورونا

غانتس يُقر جملة من"الامتيازات" عقب لقائه مع الرئيس عباس

صحيفة: حماس أرسلت رسالة شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر وهذا ما جاء فيها ..

غا

قناة عبرية تكشف كواليس لقاء الرئيس عباس بغانتس

الاتصالات الفلسطينية