شاهد.. انتصارات لقطبي جباليا ونماء والرباط بدوري الطائرة

غزة / سما /

حققت أندية خدمات جباليا وشباب جباليا ونماء والرباط الفوز على بيت حانون الرياضي واتحاد الشرطة والكرامة والمجمع الإسلامي تواليا، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الطائرة.

وتفوق خدمات جباليا على بيت حانون الرياضي (3-0), بواقع (25-16)، و(25-12)، و(25-17)، وبنفس النتيجة انتصر شباب جباليا على اتحاد الشرطة، بواقع (25-16), و(25-18)، و(25-20).

كما فاز نماء على الكرامة (3-1), بواقع (25-27)، و(25-22), و(25-19)، (25-22)، في حين حسم الرباط مواجهة المجمع الإسلامي بصعوبة (3-2)، بواقع (23-25)، و(21-25)، و(25-20), و(25-20)، و(15-10).











