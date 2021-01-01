نقابات العمال تتم 239 مخالصة عمالية بقيمة نصف مليون شيكل خلال عام ٢٠٢١

غزة / سما /

أفاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي أن اتحاده أتم 239 مخالصة عمالية بقيمة نصف مليون شيكل خلال عام 2021.

وأكد العمصي في تصريح صحفي أن الاتحاد العام يبذل جهودا مستمرة للتخفيف عن العمال داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية بالاتحاد تخدم العمال مجاناَ بدون أي أتعاب نظراَ لظروفهم الصعبة ” وأنهت اللجان القانونية في الاتحاد العام منذ بداية شهر يناير /2021م (239) مخالصة عمالية بقيمة 514949 شيكلا في إطار جهودها المتواصلة في تحصيل مكافآت نهاية الخدمة للعمال.

وحصلت اللجان القانونية بمحافظة غزة والشمال 220 مخالصة بمبلغ 445812 شيكلاً لعمال يعملون بشركة الشيخ وسلفر دراي وروضة نجم القرآن ومنجرة البهتيني وشركة اسماعيل البدر وشركة وليم صبيح ومسارح السعادة ونادي الدرج الرياضي وارحيم للمقاولات ومحطة الخير.

بينما اتمت اللجان القانونية بمحافظة الوسطي 12 مخالصة بقيمة 47663 شيكل لعمال يعملون في شركة الحويحي للبلاط ومخبز ياسين، فيما انهي الاتحاد بمحافظة خانيونس 7 مخالصات بقيمة 21474 شيكل لعمال يعملون بشركة مصانع العريس ومطعم سنابل للوجبات السريعة وهيئة الاعمال الخيرية -استراليا.

وفي غضون ذلك، أكد العمصي: “على أهمية تحصيل المخالصات القانونية للعمال، لافتا إلى صعوبة الأوضاع الحالية التي يعيشها العمال نتيجة تشديد الحصار على قطاع غزة ”.