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الاحتلال يعزز قواته لمواصلة تجريف الأراضي في النقب

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



النقب / سما /

دفعت سلطات الاحتلال بقوات معززة من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة التابعة لها إلى منطقة النقب، صباح اليوم الأربعاء.

وواصلت آليات وجرافات الاحتلال عمليات تجريف الأراضي وإبادة المحاصيل الزراعية في قرية الرويّس مسلوبة الاعتراف، فيما اعتقلت قوات الشرطة، شابا، من المنطقة.

وأفاد عضو لجنة التوجه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ أسامة العقبي، أن قوات بأعداد غير مسبوقة من الشرطة مدججة بالسلاح والسيارات والخيول وصلت إلى المنطقة، واعتدت بهراواتها على الأهالي واعتقلت الشاب ماجد الأعسم.

وداهمت الآليات والجرافات منطقة النقع الواقعة شرقي تل السبع لليوم الثالث على التوالي، وفي أعقاب ذلك تجددت المواجهات بين الأهالي وعناصر شرطة الاحتلال.

#الاحتلال

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