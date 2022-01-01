  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المبادرة الوطنية تحذر الوقوع في فخ تطبيق حكام إسرائيل لصفقة القرن

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من مخاطر الوقوع في فخ السياسة الإسرائيلية التي تعمل على حصر العلاقة مع الجانب الفلسطيني في القضايا الأمنية، والاقتصادية، والتنسيق الأمني كبديل لإنهاء الاحتلال ومنظومة الأبرتهايد و نظام التمييز العنصري الإسرائيلي ولأي عملية سياسية، فيما يمثل تطبيقا حرفيا لصفقة القرن وما طرحته من "سلام إقتصادي " مزعوم.


وقالت المبادرة الوطنية إن حصر اللقاءات مع وزير جيش الاحتلال يعني أن حكومة إسرائيل تحاول تكريس العلاقات مع الجانب الفلسطيني على أنها علاقة مُحتل بمن هم تحت الاحتلال، وتخفيض سقفها إلى القضايا الأمنية والخدماتية فقط .


وطالبت المبادرة الوطنية بمراجعة استراتيجية وحوار جدي فلسطيني شامل قبل انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي ليس من المقبول أن يكون مجرد اجتماع لتعبئة فراغات في اللجنة التنفيذية، مع مواصلة عدم تطبيق قرارات المجلس المركزي السابقة ، وفي ظل تصاعد الهجمات المسعورة للاستيطان والمستوطنين وتعاظم عمليات القمع والاعتقال والإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال، بما في ذلك نشر الفتن داخل المجتمع الفلسطيني، وفي وقت تتعمق فيه حالة الإنقسام، والأزمة السياسية الداخلية، وشعبنا في أمس الحاجة لاستعادة وحدته الوطنية لمقاومة المؤامرات على قضيته الوطنية، وبناء استراتيجية وطنية كفاحية .

#المبادرة الوطنية

الأكثر قراءة اليوم

توقعات مرعبة للعمياء البلغارية: 2022 عام المصائب!

هآرتس: هل يقبل نتنياهو بإعادة البيت الذي سرقه أبواه من عائلة كنعان في حي القطمون؟

أول تعليق من حماس على لقاء غانتس و عباس

معاريف: حرب الاستقلال على أعتابنا.. الفلسطينيون يستعدون لتوجيه ضربة قاضية لـ"إسرائيل"

تمهيدا للإفراج عنه..السعودية تخفض حكم الحبس على ممثل حماس محمد الخضري

الخارجية توضح بشأن احتمالات وجود فلسطينيين على المركب الذي غرق في بحر إيجه

استقالة ضابط إسرائيلي كبير احتجاجًا على إضاعة فرص تبادل أسرى مع حماس

الأخبار الرئيسية

صحفي اسرائيلي يكشف هدية الرئيس عباس لغانتس خلال لقاءهما في تل أبيب

الصحة بغزة: وفاتان و86 إصابة جديدة بـكورونا

غانتس يُقر جملة من"الامتيازات" عقب لقائه مع الرئيس عباس

صحيفة: حماس أرسلت رسالة شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر وهذا ما جاء فيها ..

غا

قناة عبرية تكشف كواليس لقاء الرئيس عباس بغانتس

الاتصالات الفلسطينية