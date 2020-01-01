الصحة الإسرائيلية: 2967 إصابة جديدة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

توفي شخص تأثرا بإصابته بفيروس كورونا فيما شخصت 2967 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الثلاثاء، في مؤشر لاستمرار تفشي الفيروس والارتفاع بالعدوى والإصابات، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ولليوم الثاني على التوالي ومع دخول الموجة الخامسة للجائحة، شخصت نحو 3 آلاف إصابة، في أعلى معدل قياسي بالإصابات اليومية يسجل منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا، شخصت 757 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع الإصابات النشطة إلى 17260 إصابة نشطة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1372386 إصابة، وإجمالي الوفيات بلغ 8243 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

وفي ظل الحالة الوبائية التصاعدية، كثفت وزارة الصحة من فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 142601 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 2.48% منها موجبة.

ومع استمرار الارتفاع بالفحوصات الموجبة، يواصل معامل تناقل العدوى بالارتفاع ليبلغ 1.53، في إشارة إلى استمرار المنحى التصاعدي بالحالة الوبائية في البلاد.

وعلى الرغم من تفشي الفيروس وتسجيل معدل إصابات قياسية لليوم الثاني على التوالي، إلا أنه لم يلاحظ الارتفاع في الإصابات التي بحاجة إلى رعاية طبية وتسرير.

ويرقد في مستشفيات اسرائيل141 مصابا، بينهم 88 مصابا بحالة خطيرة و39 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما 34 مصابا يخضعون للحجر الصحي الفندقي.

وللأسبوع الثاني، تواصل الإصابات النشطة تسجيل معدل قياسي أسبوعي، وخلال الأسبوع الماضي، سجلت 13274 إصابة بارتفاع بنسبة 105%، بينها 56 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 93%، فيما سجلت 3 وفيات فقط بتراجع بنسبة 66.3% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.