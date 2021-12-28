المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الأربعاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الثلاثاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الثلاثاء 28/12/2021:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (427) شاحنة

استيراد عدد 412 شاحنة

تصدير عدد 15 شاحنة على النحو التالي (10شاحنات حديد خردة، شاحنة واحدة خضار، 3شاحنات ملابس، شاحنة أثاث واحدة)

معبر رفح التجاري:

استيراد 157 شاحنة تحتوي على(أسماك طازجة، أجبان، رز، سمسم، سيرج، سمنة، سكر، سكاكر وحلويات، شيبسي، حصمة، أسمنت، بوية، كراميكا، أدوات منزلية )

استمرار اعفاء 9 اصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية

كميات البترول الواردة:

استيراد 26 شاحنات سولار

استيراد 8 شاحنات بنزين

استيراد 9 شاحنات غاز طهي

ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 519 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل388 مسافر وصلوا من الجانب المصري.