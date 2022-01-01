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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.

"يديعوت أحرونوت": 

- لقاء ليلي: غانتس يلتقي الرئيس محمود عباس 

- التعويض الأميركي للفلسطينيين: خيبة امل فلسطينية من تجميد فتح القنصلية في القدس الشرقية والإدارة الاميركية تدرس فتح ممثلية فلسطين في واشنطن التي أغلقها ترمب 

- الموجة تحولت لتسونامي كرقم قياسي بعدد المصابين بـ"أوميكرون" في أوروبا الحمراء 

- وزير الأمن الداخلي ينتقد الوزراء الذين هاجموه بسبب تصريحه حول عنف المستوطنين وتم وضع حراسة مشددة عليه 

"معاريف": 

- في الطريق الى عاصفة العدوى من المتحور الجديد والتوقعات الأسبوع المقبل 10 الاف مصاب يوميا 

- غانيتس يلتقي الرئيس محمود عباس

- الجيش يلخص العام بتفاؤل: أعاد حزب الله وإيران الهدوء على حدود غزة والجيش يؤكد ارتفاع الاعتداءات على الفلسطينيين من قبل المستوطنين

"هآرتس": 

- الجيش قدم سيناريوهات لضرب ايران لكنه لا يعرف ولا يقدر كيف سيؤثر ذلك على إسرائيل 

- غانيتس يلتقي الرئيس محمود عباس 

- وزير القضاء: ممنوع اخلاء المدرسة الدينية في حومش ويجب تبييضها 

- بينيت: نحن لا نقول لا لاتفاق مع ايران

#الصحف الإسرائيلية

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