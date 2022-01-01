أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.
"يديعوت أحرونوت":
- لقاء ليلي: غانتس يلتقي الرئيس محمود عباس
- التعويض الأميركي للفلسطينيين: خيبة امل فلسطينية من تجميد فتح القنصلية في القدس الشرقية والإدارة الاميركية تدرس فتح ممثلية فلسطين في واشنطن التي أغلقها ترمب
- الموجة تحولت لتسونامي كرقم قياسي بعدد المصابين بـ"أوميكرون" في أوروبا الحمراء
- وزير الأمن الداخلي ينتقد الوزراء الذين هاجموه بسبب تصريحه حول عنف المستوطنين وتم وضع حراسة مشددة عليه
"معاريف":
- في الطريق الى عاصفة العدوى من المتحور الجديد والتوقعات الأسبوع المقبل 10 الاف مصاب يوميا
- غانيتس يلتقي الرئيس محمود عباس
- الجيش يلخص العام بتفاؤل: أعاد حزب الله وإيران الهدوء على حدود غزة والجيش يؤكد ارتفاع الاعتداءات على الفلسطينيين من قبل المستوطنين
"هآرتس":
- الجيش قدم سيناريوهات لضرب ايران لكنه لا يعرف ولا يقدر كيف سيؤثر ذلك على إسرائيل
- غانيتس يلتقي الرئيس محمود عباس
- وزير القضاء: ممنوع اخلاء المدرسة الدينية في حومش ويجب تبييضها
- بينيت: نحن لا نقول لا لاتفاق مع ايران