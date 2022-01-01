أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.

"يديعوت أحرونوت":

- لقاء ليلي: غانتس يلتقي الرئيس محمود عباس

- التعويض الأميركي للفلسطينيين: خيبة امل فلسطينية من تجميد فتح القنصلية في القدس الشرقية والإدارة الاميركية تدرس فتح ممثلية فلسطين في واشنطن التي أغلقها ترمب

- الموجة تحولت لتسونامي كرقم قياسي بعدد المصابين بـ"أوميكرون" في أوروبا الحمراء

- وزير الأمن الداخلي ينتقد الوزراء الذين هاجموه بسبب تصريحه حول عنف المستوطنين وتم وضع حراسة مشددة عليه

"معاريف":

- في الطريق الى عاصفة العدوى من المتحور الجديد والتوقعات الأسبوع المقبل 10 الاف مصاب يوميا

- غانيتس يلتقي الرئيس محمود عباس

- الجيش يلخص العام بتفاؤل: أعاد حزب الله وإيران الهدوء على حدود غزة والجيش يؤكد ارتفاع الاعتداءات على الفلسطينيين من قبل المستوطنين

"هآرتس":

- الجيش قدم سيناريوهات لضرب ايران لكنه لا يعرف ولا يقدر كيف سيؤثر ذلك على إسرائيل

- غانيتس يلتقي الرئيس محمود عباس

- وزير القضاء: ممنوع اخلاء المدرسة الدينية في حومش ويجب تبييضها

- بينيت: نحن لا نقول لا لاتفاق مع ايران