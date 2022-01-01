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مستوطنون يقتحمون الأقصى

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة/سما/

 اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، تحت حماية شرطة الاحتلال، منتهكين قدسية المكان.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.

#الاستيطان #المسجد الأقصى

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