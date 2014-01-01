عائلة غولدن تعقب على استقالة ممثل هيئة أركان الجيش الإسرائيلي من لجنة الأسرى والمفقودين

القدس المحتلة/سما/

قال سيمحا غولدن والد الجندي الإسرائيلي هدار غولدن، الأسير لدى حركة حماس بغزة، اليوم الأربعاء، إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وكذلك المستوى العسكري أهدروا فرصًا كثيرة من أجل إعادة المحتجزين لدى حماس.

جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة “كان” العبرية تعقيبًا على ما نشر الليلة الماضية حول استقالة ممثل هيئة أركان الجيش الإسرائيلي من لجنة الأسرى والمفقودين بسبب ضياع فرصتين مهمتين لإمكانية إتمام صفقة تبادل مع حماس.



وقال غولدن “هناك أكثر من فرصتين هناك العشرات من الفرص كان يمكن للجيش الإسرائيلي والحكومة استغلاها ولم تفعل هم يفعلون دومًا العكس”.

وأضاف “أشرف غانتس وكوخافي على عملية حارس الأسوار ولم يخططا لإحضار الجنود الذين تركوهم في غزة عام 2014، كوخافي بنفسه أخبرني ذلك”.

وتابع “نعلم أن الدولة والجيش تركا ابني في أيدي عدونا ولكن أخيرًا هناك من نهض وتحدث بشجاعة، لقد حان الوقت ليعرف الكثير من الناس أن ما يقوله هذا الشخص هو الحقيقة”، في إشارة للضابط المستقيل.

وقال “هناك شيء أكثر قيمة يجب إصلاحه، لن يجرؤ رئيس وزراء أو رئيس أركان في المستقبل على إنهاء أي حملة دون إعادة جنودنا”.