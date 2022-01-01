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وفاة 8 فلسطينيين غرقًا في بحر إيجه أثناء محاولتهم الوصول لليونان

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة 8 فلسطينيين غرقًا في بحر إيجه أثناء محاولتهم الوصول لليونان



أنقرة/سما/

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، عن وفاة 8 لاجئين فلسطينيين سوريين، غرقًا في بحر إيجه، بالقرب من جزيرة ميرميجاس اليونانية، وذلك أثناء محاولتهما الوصول إلى الدول الأوربية، بحثًا عن حياة أفضل والأمن والأمان والعيشة الكريمة.

وجاء في بيان صادر عن مجموعة العمل: "قضى 8 لاجئين فلسطينيين سوريين هم: روند محمد العائدي" ابنة مخيم اليرموك، "محمد كامل عجاج" (38 عاماً) وهو طبيب أسنان من سكان  دمر البلد في دمشق، و "أحمد يوسف محمد" مواليد مخيم_جرمانا ١٩٦٥، "عبد الكريم اسماعيل"، وابنته "آلاء عبد الكريم إسماعيل" من مخيم السيدة زينب بريف دمشق، و"حيان صوان" من سكان ركن الدين بدمشق"، و"محمد عبد الرزاق دياب" من مخيم جرمانا، و"أنس الميساوي" من  مخيم درعا  

وكان قارب، يقل 88 مهاجرًا غير نظامي غرق يوم الجمعة ٢٤/١٢/٢٠٢١ وسط بحر إيجة، بالقرب من جزيرة ميرميجاس اليونانية، ما أسفر عن وفاة 16 شخصًا بينهم نساء وشيوخ وأطفال.

#بحر ايجة #فلسطين #لاجئين فلسطينيين

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