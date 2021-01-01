الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الأهداف التي ضربها في سوريا

القدس المحتلة/سما/

كشف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن عدد الأهداف التي استهدفها في سوريا خلال العام الحالي 2021.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أحصى من خلالها العمليات العسكرية التي نفذتها قواته خلال العام 2021.

وأكد جيش الاحتلال في بيانه أنه تم تنفيذ عشرات العمليات العسكرية في سياق المعركة ما بين الحروب، موضحا أنه تم استهداف آلاف الأهداف العسكرية في الجبهات المختلفة، فضلا عن تنفيذ آلاف الطلعات الجوية وعشرات العمليات الخاصة ومئات التدريبات والتمارين.



وحول الجبهة السورية، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف العشرات من الأهداف في المعركة "ما بين الحروب"، فيما تم إحباط محاولة واحدة للتسلل من الأراضي السورية نحو إسرائيل.

ومن جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه في السياق نفسه، وضمن معركة "ما بين الحروب"، فقد تمكن الجيش الإسرائيلي من إحباط نحو 70 % من الأسلحة المهربة إلى سوريا ولبنان.