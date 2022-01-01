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وفاة واحدة من أبرز مذيعات الجيل الذهبي في التلفزيون المصري

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 05:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة واحدة من أبرز مذيعات الجيل الذهبي في التلفزيون المصري



القاهرة/سما/

تُوفيت، مساء اليوم الثلاثاء، الإعلامية الكبيرة والمذيعة في التلفزيون المصري عزة الإتربي عن عمر يناهز 74 عاما.


وحسب بوابة "أخبار اليوم"، جاءت الوفاة داخل مستشفى عين شمس التخصصي، بعد تعرضها لجلطة في المخ والقلب في وقت سابق.

وعُرفت الإعلامية الراحلة عزة الإتربي لدى الجمهور المصري كواحدة من أبرز مذيعات الجيل الذهبي، حيث اتسمت بالجمال والبساطة والثقافة والتنوع في كل ما تقدمه على الشاشة.
وتنتمي عزة الإتربي لعائلة إعلامية، حيث أنها شقيقة كل من سامية الإتربي وسهير الإتربي، ولكل منهن تاريخه الكبير وأرشيفه الثمين في التلفزيون المصري.
قدمت عزة الإتربي العديد من البرامج التي خلدت ذكراها مع جماهير التلفزيون المصري في عصره الرائد، حيث قدمت برنامج "مرحبا"، وبرنامج "وادي النيل"، وبرنامج "نادي رجال الأعمال"، و"ذكريات وحكايات".


وتولت مناصب مديرة إدارة مذيعات الربط، ثم إدارة منوعات القناه الثانية، ثم رئاستها للقناة الثانية ثم الأولى، قبل أن تختتم المشوار نائبة لرئيس التلفزيون للتراث.
نشأت عزة الإتربي فى المنصورة، وهي من مواليد فبراير/شباط 1947، وكان والدها يعمل طبيبا ثم انتقل للعيش في القاهرة، حيث حصلت على الثانوية العامة، ثم تخرجت في كلية الآداب.

#عزة الاتربي #مصر

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