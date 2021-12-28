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ركلة جزاء صلاح الضائعة تهدي ليستر سيتي فوزا على ليفربول (فيديو)

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 04:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ركلة جزاء صلاح الضائعة تهدي ليستر سيتي فوزا على ليفربول (فيديو)



لندن/سما/

فاز فريق ليستر سيتي الإنجليزي، يوم الثلاثاء، بهدف واحد دون مقابل على ليفربول، في إطار الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مستفيدا من إخفاق النجم المصري، محمد صلاح، في التسجيل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر المباراة.


واستطاع فريق ليستر سيتي الفوز على "الرديز" بعدما سجل لاعبه أديمولا لوكمان، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة والخمسين، في حين تعثر ليفربول.

وهذه الفرصة التي أضاعها صلاح هي ثاني ركلة جزاء يهدرها في عام 2021 الذي يشارف على متمه، فيما كانت الأولى أمام فريق ميلان الإيطالي، في بطولة دوري أبطال أوروبا، في إطار الجولة الأولى من دور مجموعات على ملعب "الأنفيلد".


وتأتي هذه الخسارة فيما كان لاعبو "الريدز" يراهنون على هذه المباراة من أجل اللحاق بمانشستر سيتي المتصدر بفارق 6 نقاط، في حين راهن ليستر سيتي على تعويض الخسارة الأخيرة في بطولة كأس الرابطة.


ويتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يليه فريق ليفربول في المركز الثاني، ثم تشيلسي في المركز الثالث، في حين صار ليستر سيتي في المركز التاسع.

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