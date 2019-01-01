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تمهيدا للإفراج عنه..السعودية تخفض حكم الحبس على ممثل حماس محمد الخضري

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 04:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تمهيدا للإفراج عنه..السعودية تخفض حكم الحبس على ممثل حماس محمد الخضري



الرياض/سما/

خفّضت محكمة الاستئناف في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، حكم الحبس على الممثل السابق لحركة "حماس" لدى الرياض، محمد الخضري؛ من 15 عاما إلى 3 أعوام، وفق ما أورد بيان للجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية.

وكانت المحكمة الجزائية في السعودية، قد قضت بحبس الخضري، في أغسطس/ آب الماضي، 15 عاما، ضمن أحكام طاولت 59 موقوفا آخرين من الأردن وفلسطين، منذ فبراير/ شباط 2019.


وقال البيان: "شرعت محكمة الاستئناف في السعودية في النظر في الأحكام الصادرة بحق 60 أردنيا وفلسطينيا يعملون على أراضيها بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية"، مضيفا "خلال جلساتها المنعقدة على مدار أسابيع، رفعت بعض الأحكام من البراءة إلى عدة سنوات وبذات الوقت ثبتت الأحكام للغالبية".

وأكمل البيان: "كان أبرز قراراتها (المحكمة)، تخفيض مدة حكم ممثل حماس في السعودية من 15 عاما إلى 6 أعوام مع وقف التنفيذ لثلاثة منها، لتصبح 3 أعوام".

واعتبر رئيس اللجنة الأردنية، خضر مشايخ، خلال حديث لوكالة "الأناضول" أن "تخفيض العقوبة عن الخضري مؤشر إيجابي؛ لما يحمله اسمه من رمزية للقضية".

وبيّن أن من المفترض أن تفرج السلطات السعودية عن الخضري الشهر القادم (يناير/ كانون الثاني 2022)، حيث سيكون قد أكمل مدة 3 سنوات داخل السجن.

وفي سياق متصل، نقلت صفحة "الحرية للخضري والمعتقلين الفلسطينيين في السعودية" على موقع "فيسبوك" عن شقيق الخضري، عبد المجيد، قوله إن "محكمة الاستئناف قررت الثلاثاء، تخفيض الحكم على شقيقه من 15 عاما إلى ستة أعوام مع وقف تنفيذ ثلاثة منها، بدون الإبعاد عن المملكة".

 
وأفاد شقيق الخضري بأن "المحكمة قررت أيضا الحكم على نجله هاني ثلاث سنوات مع الإبعاد عن الأراضي السعودية"، معربا عن أمله في أن لا تتم زيادة الأحكام في المحكمة العليا.

#السعودية #حماس #محمد الخضري

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