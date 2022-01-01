أول تعليق من حماس على لقاء غانتس و عباس

غزة/سما/

علقت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، مساء الثلاثاء ، على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم بوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في منزله قرب تل ابيب.

وقال حازم قاسم المتحدث الاعلامي باسم حركة حماس في تصريح عبر حسابه الرسمي على تويتر "لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، مستنكر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني.

وأضاف قاسم"تزامن هذا اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة، وتشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة.





وتابع "هذا السلوك من قيادة السلطة، يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية ، ويشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تطبع مع الاحتلال، وتضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع.