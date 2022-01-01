"الجهاد الإسلامي" تبدأ حملة لتركيب مئات نقاط الإنارة في 7 مخيمات وتجمعات فلسطينية بدمشق وريفها

دمشق/وكالات/



أطلقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالساحة السورية، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من مشروع تركيب مئات نقاط الإنارة، التي تعمل عبر أنظمة الطاقة الشمسية، في 7 مخيمات وتجمعات فلسطينية، بالعاصمة دمشق وريفها.

وأوضح مسؤول اللجنة العامة للمنظمات الشعبية بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالساحة السورية الدكتور ضرار الكوسى، أن الحملة تحمل اسم (سراجُ القاسم.. بهاءٌ للمخيم)، وهي تندرج ضمن سلسلة المشاريع الإغاثية والخدمية، التي تنفذها الحركة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، في سياق تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا.

وقال د. الكوسى :"كما أن هذه الحملة تؤكد مجدداً أن المقاومة ستبقى دوماً إلى جانب شعبها في كافة أماكن تواجده؛ ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، وتقديم كل ما يلزم في شتى المجالات لتعزيز صمودهم حتى نصل إلى مبتغانا الأسمى تحرير فلسطين كل فلسطين".

بدوره، أكد مسؤول لجنة العمل الخيري بالحركة في الساحة السورية موسى خالد، أن الحملة ستُغطي 7 مخيمات وتجمعات فلسطينية؛ بواقع 342 نقطة إنارة عبر أنظمة الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أنه تم البدء من مخيم جرمانا؛ حيث تم تركيب حتى الآن 17 نقطة إنارة، ضمن مخطط مدروس لحل مشكلة الظلام في مخيماتنا.

وذكَّر خالد، بأن المرحلة الأولى لحملة، تركيب نقاط إنارة عبر أنظمة الطاقة الشمسية، شملت 6 مخيمات وتجمعات فلسطينية في دمشق وريفها، بواقع 97 نقطة ضوئية.

ونوه إلى أننا لن ندخر جهداً لمواصلة هذه الحملة في كل المحافظات السورية.