تقرير: مفاوضات مستمرة بين المغرب واسرائيل لشراء المنظومة الدفاعية باراك-8

القدس المحتلة / سما /

افاد موقع "يسرائيل ديفنس" الامني الاسرائيلي نقلا عن مصادر خاصة ان هناك مفاوضات مستمرة بين المغرب والصناعات الجوية الاسرائيلية IAI حول شراء المنظومة الدفاعية الجوية باراك-8، والتي تحدثت عنها الصحافة الاسرائيلية في نهاية تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، وذكرت انها بدأت خلال زيارة وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس الى المغرب، لصالح توقيع اتفاق امني بين البلدين.

هذا الاتفاقية تسمح للمصدرين الامنيين الاسرائيليين بالبيع للمغرب معلومات وأنظمة بحرية بالنسبة لدول غير موقعه على مثل هذا الاتفاق. ويشار الى ان الصناعات الجوية بالتعاون مع "بلو-بيرد" باعت للمغرب طائرات مسيرة وكانت تقارير بحسب الموقع قالت إن الصفقة تشمل إقامة انتاج محلي للطائرات المسيرة في المغرب.

منظومة "باراك-8" طورت بالتعاون بين اسرائيل والهند مع تطبيقات تتلائم مع الساحة البحرية (السفن) والبرية (أنظمة ارضية). المنظومة، بحسب ما اعلنت الصناعات الجوية قادرة على الدفاع في نطاق يصل الى 150 كلم أمام تهديدات جوية متنوعة.

التقرير عن مفاوضات شراء الانظمة الاسرائيلية يأتي مع تقارير مغربية عن استلام أول منظومة صينية FD-2000B والتي اشترتها المغرب عام 2017، وتم طلب أربعة أنظمة من هذا القبيل من الصين.

وذكر التقرير ان المفاوضات مع الصناعات الجوية IAI تعتمد على الميزانية الامنية المغربية لعام 2022، والتي ستخصص خلالها المغرب مبلغ 12.8 مليار دولار ، "لشراء وتصليح معدات القوات المسلحة الملكية".وهذا يرتبط بشراء أسلحة جديدة، ما يعني التوقيع على صفقات أسلحة جديدة. وبحسب التقارير ، المغرب اشترى أنظمة اسرائيلية ضد الطائرات المسيرة من طراز SkyLock وهي عميل قديم للطائرات المسيرة من انتاج الصناعات الجوية الاسرائيلية.