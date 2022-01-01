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الأردن: تسجيل 38 وفاة و2403 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: تسجيل 38 وفاة و2403 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"



عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 38 وفاة و2403 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى 12556 وفاة و1057295 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة "بترا"، أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم بلغت 5.45 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 37604 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 137 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 117، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 976.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4331942، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3933851.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات كورونا

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