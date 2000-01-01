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الإفراج عن أسير من البيرة أمضى 20 عاما في سجون الاحتلال

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن أسير من البيرة أمضى 20 عاما في سجون الاحتلال



رام الله / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسير أشرف مروان أبو حويج من مدينة البيرة، بعد أن أمضى في سجونها 20 عاما.

وتوجه أبو حويج بعد الإفراج عنه إلى ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات وقرأ الفاتحة على روحه، قبل أن يتوجه إلى منزله في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

وقال أبو حويج: "بعد 20 عاما من المعاناة، خرجنا بعزة وكرامة، لنقول للعالم إن رسالتنا واضحة وهي إزالة هذا الاحتلال"، مؤكدا أن الأسرى ماضون بصمودهم أمام ممارسات الاحتلال.

يشار إلى أن أبو حويج اعتقل بتاريخ 29 كانون الأول عام 2000، وحكم بالسجن لـمدة 20 عاما.

#سلطات الاحتلال #الأسير أشرف أبو حويج #مدينة البيرة

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