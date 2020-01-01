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عاهل البحرين يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لإسرائيل

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاهل البحرين يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لإسرائيل



المنامة /سما/ الاناضول

تّسلم عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، أوراق اعتماد “آيتان نائي”، وهو أول سفير لإسرائيل في المنامة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية بأن الملك تسلم، خلال احتفال في قصر “الصخير”، أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي، آيتان نائي.

ووصل السفير الإسرائيلي إلى المنامة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسبقه وصول السفير البحريني، خالد يوسف الجلاهمة، إلى تل أبيب لتسلم مهامه في 31 أغسطس/آب الماضي.
ومنتصف سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والبحرين، في واشنطن، اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب، علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

#العاهل البحريني #البحرين #الملك حمد بن عيسى آل خليفة #اسرائيل

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