صحيفة فرنسية: بينيت يسعى لتلميع صورته عبر تعزيز المستوطنات في الجولان

القدس المحتلة / سما /

تحت عنوان: إسرائيل تعزز مستوطناتها في مرتفعات الجولان؛ قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إنه بعد 6 أشهر من توليه السلطة، يعتزم نفتالي بينيت تلميع صورته كمعمّر للبلاد. ولتحقيق ذلك، اختار مرتفعات الجولان كموقعه المفضل، وهو الموقع الاستراتيجي المطل على كل من سوريا، مع سهل دمشق، وشمال إسرائيل، مع الجليل.

وقد جعل حكومته تصوت على خطة بقيمة 282 مليون يورو، ومن المفترض أن يضاعف هذا المبلغ عدد سكان المنطقة إلى 100 ألف نسمة في غضون 4 سنوات. والتوسع الديموغرافي أقل “إشكالية” بكثير من بناء المساكن في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية، في نظر الولايات المتحدة.

وأشارت “لوفيغارو” إلى أن الدولة اليهودية احتلت مرتفعات الجولان من سوريا في حرب الأيام الـ 6 عام 1967 ، ثم ضمتها من جانب واحد في عام 1981 ، وهي خطوة اعتبرها قرار للأمم المتحدة ”باطلة ولاغية”. واستدعى الأمر الانتظار حتى عام 2019 و “هدية” دونالد ترامب، حيث باتت الولايات أول دولة في العالم تعترف بالسيادة الإسرائيلية على هذه الأرض. وامتنانًا من إسرائيل لهذه الخطوة، أطلق على موقع مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان لقب “مرتفعات ترامب”.

كان خليفة نتنياهو نفتالي بينيت واثقا. وهنأ جو بايدن على عدم التراجع عن هذا القرار “المهم”. بعبارة أخرى ، إذا لم يكن هناك انتقادات من واشنطن ، فمن ناحية أخرى ، كان هناك الضغط السري الفعال الذي تعرضت له مؤخرا الولايات المتحدة، مما أدى بشكل خاص إلى تجميد-مؤقتًا على الأقل – مشروع بناء الآلاف من الوحدات السكنية في موقع مطار سابق في الجزء العربي من القدس، والذي تم ضمه أيضا. يجب أيضًا أن تكون ردود الفعل معتدلة في مكان آخر. وبحسب نفتالي بينيت ، فإن “الحرب في سوريا جعلت فكرة سيطرة إسرائيل على الجولان أكثر قبولاً” في الخارج.

بشكل ملموس، فإن الغالبية العظمى من المساكن ستكون مخصصة للإسرائيليين الذين استقر منهم هناك حتى الآن 27 ألفاً. لكن المنطقة هي أيضًا موطن لـ 24 ألف من الدروز، يوجدون بالفعل في المنطقة قبل ضمها من قبل الدولة العبرية. يدعي معظمهم أنهم سوريون ويرفضون الحصول على الجنسية الإسرائيلية، تقول “لوفيغارو”، موضحة أن هؤلاء يتوجب عليهم أن يكون لديهم جواز مرور للسفر إلى الخارج ، حيث يُترك مربع الجنسية فارغًا.

كما تستضيف الهضبة 2600 شخص من الطائفة العلوية الشيعية التي تنتمي إليها عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد. ولا توجد فرصة لتمكن المزيد من الدروز أو العلويين من سوريا أو لبنان ، وهما دولتان في حالة حرب رسمية مع إسرائيل، من الانتقال إلى مرتفعات الجولان. وبالتالي ، فإن جميع أماكن الإقامة تقريبًا ستكون مخصصة للإسرائيليين الذين تجذبهم هذه المنطقة الخضراء.

على الجبهة البيئية على وجه التحديد ، تم توجيه الانتقادات الحادة، عندما استفادت خطة البناء الحكومية من إجماع سياسي واسع، حيث حذرت جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل من أن “هذا المشروع سيؤدي إلى دمار في المنطقة مع وصول عشرات الآلاف من السكان الجدد. ومع ذلك ، فإن صرخة الإنذار هذه لم تسمع إلا بصعوبة خارج دوائر صغيرة من دعاة حماية البيئة.