  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استقالة ضابط إسرائيلي كبير احتجاجًا على إضاعة فرص تبادل أسرى مع حماس

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة ضابط إسرائيلي كبير احتجاجًا على إضاعة فرص تبادل أسرى مع حماس



القدس المحتلة / سما /

كشف المراسل العسكري لقناة كان العبرية روعي شارون مساء الثلاثاء عن استقالة ضابط كبير من الطاقم المختص بالتفاوض حول قضية الجنود الأسرى قبل ثلاثة شهور.

ووفق مراسل القناة، فإن قرار الاستقالة جاء احتجاجا على الطريقة التي تتعامل بها "إسرائيل" مع قضية الأسرى رغم حساسيتها.

وأشار إلى أن ضابط الاستخبارات الذي عمل كممثل للجيش في الطاقم الذي يرأسه يارون بلوم قد أرسل رسالة شديدة اللهجة لرئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي متهما "إسرائيل" بإضاعة فرصتين لإتمام صفقة تبادل خلال السنوات الماضية وأنها لا تعمل بما فيه الكفاية لإنهاء هذه القضية.

#اسرائيل #صفقة تبادل الأسرى #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #الجنود الاسرى #المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

توقعات مرعبة للعمياء البلغارية: 2022 عام المصائب!

لن يتم زيادة عدد تصاريح عمال القطاع .. بينيت : هكذا ستكون أولوياتنا في غزة خلال المرحلة القادمة

انخفاض في سعر صرف الدولار

بدعم "الموحدة" الاسلامية : المصادقة على قانونين بالكنيست لقمع الأسرى واحتجاجات بالمجتمع العربي

بالصور : استمرار تدريبات "الركن الشديد 2" لليوم الثالث

تقرير: إسرائيليون يخدعون دولا عربية عبر شركات الفوريكس

الخارجية توضح بشأن احتمالات وجود فلسطينيين على المركب الذي غرق في بحر إيجه

الأخبار الرئيسية

فلسطين

يوسي بيلين: ما الرد على الأصوات الإسرائيلية المنادية “اتركوا السلطة الفلسطينية تسقط”؟

الهبة

تحقيق إسرائيلي يكشف حجم الفشل الاستخباراتي ورعب المستوطنين في عكا بهبة مايو

الجهاد الاسلامي: الوسطاء عاجزون ويريدون هدنة طويلة الأمد وعودة السلطة إلى غزة

الجيش

الجيش الإسرائيلي يكشف عن التهديدات الرئيسية لعام 2022: لا تقدم في ملف الاسرى والتهدئة

نتنياهو

هآرتس: هل يقبل نتنياهو بإعادة البيت الذي سرقه أبواه من عائلة كنعان في حي القطمون؟

الاتصالات الفلسطينية