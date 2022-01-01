استقالة ضابط إسرائيلي كبير احتجاجًا على إضاعة فرص تبادل أسرى مع حماس

القدس المحتلة / سما /

كشف المراسل العسكري لقناة كان العبرية روعي شارون مساء الثلاثاء عن استقالة ضابط كبير من الطاقم المختص بالتفاوض حول قضية الجنود الأسرى قبل ثلاثة شهور.

ووفق مراسل القناة، فإن قرار الاستقالة جاء احتجاجا على الطريقة التي تتعامل بها "إسرائيل" مع قضية الأسرى رغم حساسيتها.

وأشار إلى أن ضابط الاستخبارات الذي عمل كممثل للجيش في الطاقم الذي يرأسه يارون بلوم قد أرسل رسالة شديدة اللهجة لرئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي متهما "إسرائيل" بإضاعة فرصتين لإتمام صفقة تبادل خلال السنوات الماضية وأنها لا تعمل بما فيه الكفاية لإنهاء هذه القضية.