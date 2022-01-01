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الأسير المضرب "أبو هواش" يلتقي بأسرته لأول مرة

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير المضرب "أبو هواش" يلتقي بأسرته لأول مرة



رام الله / سما /

التقى الأسير المضرب في سجون الاحتلال منذ 134 يوماً على التوالي هشام أبو هواش، بأسرته للمرة الأولى منذ دخله الإضراب.

وذكر نادي الأسير أن "أبو هواش" ويواجه وضعًا صحيًا حرجًا يتافقم مع مرور الوقت، فيما تواصل سلطات الاحتلال تعنتها ورفضها بالاستجابة لمطلبه.

وأظهر مقطع مصوّر، أن الأسير ينظر في عيني طفله تارة ويغلقهما أخرى، دون أن يقوى على ضمّه أو حتى الحديث معه.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ "أبو هواش" واجه على مدار أكثر من أربعة شهور، أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة، وشكّلت قرارات محاكم الاحتلال إحدى أدوات التنكيل الممنهجة التي برزت في هذه المعركة بشكلٍ أساس.

#الأسير هشام أبو هواش #الاسرى المضربين عن الطعام #السجون الاسرائيلية

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