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بعد هجوم اللاذقية.. غانتس يلمح إلى تدمير أسلحة “كاسرة للتوازن”

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد هجوم اللاذقية.. غانتس يلمح إلى تدمير أسلحة “كاسرة للتوازن”



القدس المحتلة / سما /

قال بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بنقل أسلحة “كاسرة للتوازن” إلى ما وصفها بأذرعها والمجموعات الموالية لها.

وجاءت تصريحات غانتس خلال زيارته قاعدة رمات ديفيد الجوية في شمال فلسطين المحتلة، وذلك بعد ساعات من القصف الإسرائيلي الذي طال أهدافًا في ميناء اللاذقية، في تلميح لاستهداف أسلحة متطورة.

وأكد غانتس على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في كل مكان، جوًا وبرًا وبحرًا لضمان أمن اسرائيل.

وقال غانتس “إيران العدو الأكبر لشعوب الشرق الأوسط”، داعيًا دول المنطقة إلى ما وصفه بـ “وقف غزو إيران لسيادتها”.

وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي خلال العام الجاري قام بنشاطات عملياتية مهمة، مضيفًا “هذا العام تعاملنا مع تهديدات على جبهات مختلفة، وكلها تغذيها إيران التي تعد العدو الأكبر لشعبنا وشعوب المنطقة”.

وأضاف “النظام الإيراني لا يستطيع توفير التعليم والمياه لمواطنيه، لكنه يواصل استثمار مبالغ طائلة في المشروع النووي ولمشاريع وكلائه..إيران تقوض الحكم في سوريا ولبنان واليمن ودول أخرى، وتسعى لإحراق المنطقة من أجل مصالح قادتها”.

وخلال زيارته للقاعدة العسكرية، بحضور كبار قادة سلاح الجو تم إجراء مراجعة عملياتية لعدد من الخطط والسيناريوهات

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