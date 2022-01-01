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طوباس توقد شعلة الانطلاقة الـ57 للثورة الفلسطينية

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوباس توقد شعلة الانطلاقة الـ57 للثورة الفلسطينية



طوباس /سما /

شارك جماهير شعبنا في محافظة طوباس، مساء يوم الثلاثاء، في مسيرة إيقاد شعلة الانطلاقة الـ57 للثورة الفلسطينية، والتي جابت شوارع المدينة.

وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي: "في ذكرى انطلاقة فتح والثورة، نجدد البيعة للرئيس محمود عباس، ونرسل له رسالة أنّنا خلفه ثابتون في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية".

من جانبه، أكّد أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة، على أنّ حركة "فتح" هي رائدة النضال الوطني، ومستمرة في الدفاع عن أرضنا وشعبنا.

وأضاف: "في ذكرى انطلاقة فتح نؤكّد أنّ الشعب الفلسطيني موحد بكل مكوناته خلف القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، من أجل الوقوف في وجه كل المشاريع التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

#حركة فتح #ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية

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