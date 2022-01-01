جنين: إطلاق كتاب “الحركة النسائيّة الفلسطينيّة في الضفة الغربية” للكاتب مفيد جلغوم

جنين / سما /

نظّمت مديرية الثقافة في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، حفل إطلاق لكتاب “الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية 1948-1993” للكاتب والباحث مفيد جلغوم.

وقالت مديرة مديرية “الثقافة” في محافظة جنين آمال غزال إن أهمية الكتاب تكمن في تسليط الضوء على الحركة النسائية الفلسطينية ودورها النضاليّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ، فهي الركيزة الأساسية في العجلة الاقتصادية، وهي حارسة البيدر والتراث والهوية.

واستعرضت الكاتبة مروى حمران الكتاب من خلال تسليط الضوء على الحقب الزمنية المختلفة وتطورات الحركة النسوية فيها.

بدوره، أوضّح جلغوم أهمية حفظ الرواية الفلسطينية، ودور الباحث الفلسطيني في توثيقها والتحديات التي تواجهها.

والكاتب والباحث مفيد جلغوم من قرية فقوعة بمحافظة جنين، أستاذ للتاريخ والحضارات البشرية في جامعة القدس المفتوحة، وهو أسير سابق في سجون الاحتلال.