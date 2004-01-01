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الجالية الفلسطينية في اسطنبول تعقد مؤتمرها الانتخابي الثامن

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجالية الفلسطينية في اسطنبول تعقد مؤتمرها الانتخابي الثامن



انقرة /سما/

عقدت الجمعية العمومية لرابطة الجالية الفلسطينية دورتها الثامنة والتي اطلق عليها، مؤتمر عبدالمنعم السعيد وزاهي سويدان، من اجل انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجالية، في قاعة المجلس الرئيسي لبلدية كاغط هانه في اسطنبول.

وبدأت اعمال المؤتمر بعزف السلامين الوطنيين التركي والفلسطيني، ثم بدأت بعد ذلك فعاليات المؤتمر بانتخاب جمال مقاط رئيسا للمؤتمر وخالد الجعاميص نائبا له والدكتور احمد ابو صالح كاتبا للمؤتمر.

وبعد فرز الاصوات تم انتخاب هيئة اداريه جديدة تتكون من كل من المهندس وائل المشوخي والدكتور عيسى الخواجا والمهندس ناهض البوجي والدكتور رامي زقوت برئاسة المهندس راجح نصار.

كما أسفرت انتخابات لجنة الرقابة عن فوز كل من المهندس اسماعيل ابو الكاس والدكتور احمد عاشور والاعلامي احمد سندس.

ودرجت الجالية الفلسطينية في اسطنبول على اجراء انتخابات لمجلس الادارة كل سنتين وبشكل منتظم منذ عام 2004 حين تأسست الجالية الفلسطينية في اسطنبول رسميا كأول مؤسسة عربية رسمية في تركيا.

#الجالية الفلسطينية #تركيا

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