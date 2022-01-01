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الكشف عن ملابسات 11 قضية سرقة في بيت لحم

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن ملابسات 11 قضية سرقة في بيت لحم



بيت لحم / سما /

كشفت الشرطة، الثلاثاء، ملابسات 11 قضية سرقة وقبضت على مشتبه فيها في بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة تلقى عدداً من الشكاوى من أصحاب محال تجارية ومواطنين حول قيام مجهول بسرقة مبالغ مالية وأجهزة خلوية ومتعلقات شخصيةٍ منهم. وبالبحث والتحري تم حصر الإشتباه بسيدة من سكان المحافظة وتم القبض عليها وضبط جزء كبير من المسروقات بحوزتها، وبتدوين إفادتها أفادت بقيامها بهذه السرقات وتصرفها بجزء من المسروقات.

وأكدت الشرطة، أنه تم التحفظ على المقبوض عليها والتحرز على المضبوطات لحين إحالتها لجهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقها أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #بيت لحم

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