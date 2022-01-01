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اللواء طلال دويكات يستقبل اللواء إياد بركات في مكتبه برام الله

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء طلال دويكات يستقبل اللواء إياد بركات في مكتبه برام الله



رام الله / سما /

التقى اللواء طلال دويكات المفوض السياسي العام مع اللواء إياد بركات قائد جهاز الضابطة الجمركية والوفد المرافق، اليوم الثلاثاء، في مقر هيئة التوجيه السياسي والوطني برام الله.
 
 رحب اللواء دويكات باللواء بركات والوفد المرافق، وأشاد بعمل جهاز الضابطة الجمركية وعلى الجهد المبذول من قبل الجهاز وكوادره في الميادين لحماية الإقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي والصحي لأبناء شعبنا ولتعزيز المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار في بيئة خالية من البضائع المقلدة والفاسدة والمهربة والممنوعة وبضائع المستوطنات من التداول.

وتطرق إلى الوضع السياسي العام، مشيراً إلى أن المجتمع الفلسطيني يعيش في ظل ظروف استثنائية تتجسد في مرحلة التحرر من الاحتلال الذي يستهدفه على مدار الساعة من خلال سياساته العنصرية، وسعيه الدائم للمس بنسيج شعبنا الوطني.

بدوره أكد اللواء بركات على أن اللقاء يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات، موضحاً آلية عمل الجهاز ودوره في مكافحة الجريمة الاقتصادية بكافة أشكالها ومهامه في خدمة المجتمع.

وأشار إلى طبيعة عمل الجهاز في مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، ودوره في توفير الأمن الإقتصادي والصحي للمواطنين، وجهوده في تنفيذ سياسات الحكومة الإقتصادية والمالية، والعمل على تحسين إيرادات الدولة من خلال مكافحته لكافة أشكال التهريب وصولاً إلى إقتصاد وطني قوي.

الجدير بالذكر أنه تم بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وتم الاتفاق على عقد دورات تدريبية يقدمها التوجيه السياسي والوطني في مجال تعزيز الروح المعنوية لدى كوادر الضابطة الجمركية، وفن التعامل مع الجمهور.

في الختام قدم اللواء بركات درع تكريمي للمفوض الساسي العام اللواء طلال دويكات.

#اللواء طلال دويكات #اللواء إياد بركات #جهاز الضابطة الجمركية

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