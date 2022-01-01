الخارجية توضح بشأن احتمالات وجود فلسطينيين على المركب الذي غرق في بحر إيجه

رام الله / سما /

أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك أن سفارتي دولة فلسطين لدى تركيا واليونان تتابعان على مدار الساعة مع السلطات المختصة في كلا البلدين حادثة غرق مركب قبل ثلاثة أيام في بحر إيجه.

وأوضح السفير الديك، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، "أنه وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لدينا أن ما يزيد عن 60 شخصا كانوا على متن هذا المركب وهم يحاولون الوصول إلى الدول الأوروبية بحثا عن حياة أفضل وعيشة كريمة، وتم انتشال 40 شخصا وهم أحياء، وغرق 20 آخرين".

وأضاف "أن سفارتينا تتابعان تفاصيل هذه الحادثة المأساوية للتأكد من وجود أو عدم وجود مواطنين فلسطينيين على متن هذا القارب، وفي حال توفر أية معلومات دقيقة ونهائية ستعلن عنها الوزارة".

وأكد أن "فريق العمل المختص في الوزارة يتابع باهتمام كبير هذه القضية في إطار متابعاته اليومية واهتمامه بأوضاع جالياتنا وأبناء شعبنا في الشتات للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتقديم جميع الخدمات الممكنة للمواطن الفلسطيني أينما كان"، مناشدا جميع أبناء شعبنا إبداء أعلى درجات الحرص والحذر من الوقوع في مصائد المهربين وأساليب عملهم غير الشرعية المليئة بالمخاطر الجدية على حياتهم.