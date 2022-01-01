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اشتية: نعوّل على قطاع ريادة الأعمال في خلق فرص عمل للخريجين

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: نعوّل على قطاع ريادة الأعمال في خلق فرص عمل للخريجين



رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع وزير الدولة لشؤون الريادة والتمكين المهندس أسامة السعداوي وطاقم عمله، في مقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، تعزيز بيئة ومنظومة ريادة الأعمال في فلسطين.

واطلع رئيس الوزراء من الطاقم على المشاريع التي يعملون عليها، في سياقات تنظيم قطاع الريادة وتعزيز الشراكة والتخطيط ووضع الأولويات والرقابة.

وقال اشتية: "نعوّل كثيرا على قطاع ريادة الأعمال في خلق فرص عمل لخريجي الجامعات، وهم الفئة التي تعاني من البطالة، في حين هناك ندرة في الأيدي العاملة".

وتابع: "تعزيز الريادة يقع ضمن الاستراتيجية الوطنية، وهي مسؤولية تقع على عاتق عدة جهات إلى جانب الحكومة، مثل القطاع الخاص والجامعات والمانحين".

وأوضح أن "قوانين وأنظمة تم تعديلها بما يتناسب مع تعزيز بيئة الريادة، مثل قانوني الشركات والاتصالات، ونحن مستعدون لعمل المزيد من أجل خدمة هذا القطاع حسب احتياجات الرياديين".

ودعا رئيس الوزراء الطاقم إلى توسيع نطاق عمله ليشمل الريادة في جميع المجالات، الزراعية والمصنوعات اليدوية إلى جانب التكنولوجيا.

وقال: "رفعنا شعار أن ننتقل من التعليم للتعلم، من أجل التغيير في طريقة تفكير الأجيال القادمة ليكونوا قادرين على التعامل مع سوق العمل والتطور التكنولوجي المتسارع".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

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