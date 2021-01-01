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داخلية غزة تعلن عن أسماء السافرين عبر معبر رفح يوم الأربعاء المقبل

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تعلن عن أسماء السافرين عبر معبر رفح يوم الأربعاء المقبل



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن أسماء المسافرين (جوازات مصرية) وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة ليوم غد الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلات: السادسة + السابعة + الثامنة من كشف المسافرين رقم (2021/44) ومن كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/32).

وأكدت ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعيةً إلى ضرورة تحديث المسافرين بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت الداخلية، من المسافرين بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#وزارة الداخلية #قطاع غزة #الية السفر #معبر رفح

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