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وفد من حماس يزور كنيسة "دير اللاتين" بغزة مهنئًا بـ"أعياد الميلاد"

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من حماس يزور كنيسة "دير اللاتين" بغزة مهنئًا بـ"أعياد الميلاد"



غزة / سما /

زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الثلاثاء، كنيسة دير اللاتين شرق مدينة غزة مهنئًا المسيحيين الفلسطينيين بمناسبة "أعياد الميلاد".

وأكد الوفد، الذي ترأسه القيادي بالحركة باسم نعيم، تضامن حماس مع المسيحيين في وجه اعتداءات الاحتلال، ومنعهم من السفر للاحتفال بالعيد في بيت لحم.

وقال القيادي نعيم: "جئنا اليوم في قيادة حركة حماس وكل مكوناتها لزيارة أشقائنا في هذا الوطن المسيحيين بمناسبة الأعياد".

وأوضح نعيم أن "زيارة الحركة تأتي للتأكيد على رسالة الحب والتقدير والبر والإحسان تجاه المسيحيين.

وأضاف "ندعو الله أن يعيد علينا الأعياد دائمًا ونحن في أحسن حال، وتكون الأعياد القادمة والقدس محررة نصلي آمنين مطمئنين".

وأكد أن "أبناء شعبنا جميعًا مسلمين ومسيحيين في خندق واحد في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على شعبنا سواء في الحصار على قطاع غزة أو الاحتلال هناك بالضفة والقدس".

وتابع "نؤكد تضامننا مع أشقائنا المسيحيين خاصة في فترة الأعياد، وما يمارس عليهم سواء أشخاص أو مؤسسات من الاحتلال، ومحاولته المستميتة منعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة والاعتداء على الأشخاص، ومنعهم من السفر وتأدية طقوس الأعياد".

وشدد نعيم على أن "ذلك يعتبر عدوانًا صارخًا على شعبنا وانتهاكًا للقانون الدولي وحرية الحركة والتدين".

وعبّر نعيم عن "اعتزاز حماس بالعلاقة التاريخية مع الأشقاء المسيحيين، والتي لم يستطيع الاحتلال أن يمس بها أو أن يصيبها بأي خلل".

من جهته، ثمّن الأب يوسف أسعد راعي كنيسة دير اللاتين بغزة زيارة وفدٍ من قيادة حماس للكنيسة.

وقال راعي الكنيسة: "هذا يثبت دائمًا أننا في خندق واحد، وحالة وحدة بالتعاون والمحبة من أجل المواطن الفلسطيني في كل فلسطين وغزة بشكل خاص".

وأوضح أسعد أن "تعاون المسيحيين بغزة مع قيادة حماس يأتي من أجل الإنسان؛ كي يحيا العدل والسلام والفرح".

وقدّم راعي الكنيسة الشكر لحركة حماس ولكل الفلسطينيين الذين بادروا بتهنئة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد، ومن شاركوا بالأعياد.

#حركة حماس #كنيسة دير اللاتين

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