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نقابات العاملين في جامعة فلسطين التقنية تعلق الدوام الأربعاء والخميس

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابات العاملين في جامعة فلسطين التقنية تعلق الدوام الأربعاء والخميس



رام الله / سما /

 أعلنت نقابات العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري عن تعليق الدوام ليومي الأربعاء والخميس مع عدم التواجد داخل الحرم الجامعي في كافة فروع الجامعة وفي كلية الأمة الجامعية.

وأضافت النقابات في بيان صحافي صادر عنها، اليوم الثلاثاء، "نستنكر موقف رئاسة مجلس الوزراء في المماطلة والتسويف في تنفيذ العديد من المطالب المتفق عليها من عدة أشهر وأهمها تطبيق الكادر الموحد وتثبيت الموظفين العاملين على بند العقود".

ودعت الرئيس محمود عباس بالتدخل من أجل إنصاف العاملين وتحقيق نطالبهم التي طال انتظارها منذ سنوات عديدة، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة للحوار.

وأشارت في بيانها إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الظلم الواقع على موظفي جامعة خضوري، وإلا ستضطر لإكمال خطواتها التصعيدية.

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#جامعة فلسطين التقنية خضوري

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