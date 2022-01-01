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"الاتصالات" تكرّم الفائزين بجائزة أفضل تحوّل إلكتروني حكومي بـ 2021

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاتصالات" تكرّم الفائزين بجائزة أفضل تحوّل إلكتروني حكومي بـ 2021



غزة / سما /

كرّمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، اليوم الثلاثاء، الفائزين بجائزة أفضل تحوّل إلكتروني حكومي للعام 2021، وذلك بحضور رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس.

وقال الدعليس في كلمة له خلال التكريم، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استطاعت رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة وقلة الإمكانات تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام الجاري.

وذكر الدعليس، أن من أبرز هذه الإنجازات إطلاق الوزارة البوابة الإلكترونية المركزية لجميع المعاملات الحكومية تسهيلا على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

بدوره، أوضح وكيل الوزارة سهيل مدوخ، أن "التحول الرقمي مفهوم جديد نتفاعل معه ويتم قياسه من خلال الخدمات الإلكترونية والأنظمة المحوسبة وممكنات البيئة التقنية الموجودة لدى المؤسسات الحكومية".

وبين مدوخ أن الوزارة استطاعت انجاز استراتيجية للتحول الرقمي للأعوام من 2022 إلى 2024، مضيفا: "نتطلع لاستمرار هذه الجائزة على مدار الأعوام القادمة لتحقيق الفائدة الرقمية لمؤسساتنا ومجتمعنا".

#وزارة الاتصالات #عصام الدعليس #لجنة متابعة العمل الحكومي #قطاع غزة

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