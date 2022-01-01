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وقفة تضامنية مع الأسيرات في نابلس

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية مع الأسيرات في نابلس



نابلس / سما /

 نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى بنابلس والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم، وقفة للتضامن مع أسيرات سجن الدامون.

وجرت الوقفة في ميدان الشهداء بمشاركة ممثلين عن القوى والمؤسسات واتحاد المرأة، وأطلقت خلالها هتافات مساندة للأسيرات وللأسير هاشم أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 134 يوما.

وقال رائد عامر في كلمة اللجنة الوطنية لدعم الاسرى أن ما يجري في سجون الاحتلال من اعتداءات بحق الأسيرات وعزلهن وما يتعرض له الأسرى يوميا من إجراءات تعسفية يمثل جريمة تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عنها.

وطالب بالوقوف إلى جانب الأسرى ومساندتهم وعدم تركهم وحدهم في مواجهة الاحتلال.

وأشار إلى أن الأسرى الإداريين سيبدؤون قريبا بمقاطعة محاكم الاحتلال لكونها محاكم صورية تخضع لضباط المخابرات، وأن حضور هذه المحاكم يعطي الشرعية لسياسة الاعتقال الإداري.

من جانبها، تحدثت عصمت الشخشير في كلمة الاتحاد العام للمراة عن سلسلة الإجراءات القمعية التي تعرضت لها الاسيرات منذ الرابع عشر من الشهر الجاري، وأكدت وقوف الشعب الفلسطيني وقواه ومؤسساته إلى جانب الأسيرات والأسرى.

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