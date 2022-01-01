جنين تحي الذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية

جنين / سما /

أحيت حركة فتح و اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة جنين ،اليوم، الذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية ، بمهرجان جماهيري أقيم في مدرسة بنات عمر بن الخطاب في المدينة، تحت رعاية الرئيس محمود عباس.

و شارك فيه، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة ، ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب ، ومدراء الأجهزة الأمنية ، والأطر والمواقع التنظيمية لحركة فتح ، والفعاليات الرسمية والشعبية .

والقت مديرة المدرسة شرين العمري كلمة اكدت فيها ان شعبنا يقف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة برئاسة الرئيس محمود عباس .

وألقى نائب المحافظ كمال أبو الرب كلمة نقل فيها تحيات نيابة عن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب ،واعتبر أن الذكرى هي تجديد للعهد كل عام حتى تحقيق أهداف وحقوق شعبنا الوطنية التي استشهد من أجلها الشهيد الخالد أبو عمار وقافلة طويلة من الشهداء ،وهي تجديد بيعة للرئيس محمود عباس حامل الأمانة الثابت على الثوابت والحافظ لوصايا الشهداء ، “وأضاف أن حركة فتح خطت ورسمت طريقها وكتبت تاريخها بدماء الشهداء ومعاناة الأسرى والجرحى وستبقى رأس الحربة والطليعة في تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وتخلل المهرجان، القاء عدة كلمات لكل من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة ، ومدير عام التربية والتعليم سلام الطاهر ، وكلمة اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة جنين محمد حبش ، أكدوا خلالها ، على وحدة شعبنا والتفافه حول الرئيس محمود عباس وحركة فتح قائدة المشروع الوطني،مشيرين إلى أن الحركة ستبقى المنارة التي شقت الطريق أمام نضالات شعبنا وتضحياته ، وزرعت آمالا وطنية صلبة لمواصلة المسيرة وتحقيق الإنجازات رغم التضحيات .