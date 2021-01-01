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إصابة خطيرة لشخص في حريق منزلي قرب يانوح

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة خطيرة لشخص في حريق منزلي قرب يانوح



القدس المحتلة / سما /

أحيل شخص، ( 65 عاما )، بحالة خطيرة إلى مستشفى “رمبام” في حيفا إثر حريق شبّ في منزل مأهول قرب بلدة يانوح، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنه “تلقينا بلاغا الساعة 14:08 حول حريق في منزل بشارع 8721 قرب يانوح، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب عانى حروقا خطيرة في أنحاء جسده”.

وذكر أحد المضمدين أن “المصاب عانى حروقا بالغة في جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ثم جرى نقله إلى المستشفى وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي”.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أن “طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على إخماد حريق شب داخل منزل قرب قرية يانوح، بعد استلام بلاغ حول الحريق وشكوك حول وجود عالقين”.

#حريق #اصابة خطيرة #بلدة يانوح

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